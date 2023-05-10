DAİMFED deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Deprem bölgesinde federasyon olarak yıkım ekipleri ve ekipmanlarla devletin yanında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Türköz, Daire Başkanları Hüseyin Cevahir Özalp, Fırat Aykent ve Adana İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Recep Kurtoğlu ile DAİMFED'i ziyaret etti. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Yönetim kurulu ve DAİMFED üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda ziyaretçilere bir brifing verilerek, slayt gösterimi ile DAİMFED çalışmaları sunumu yapıldı. Ardında STK'lar, yeni gündeme gelen yönetmelikler değişiklikler istişare edildi.

Ziyarete konuşan İç işleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Türköz DAİMFED'in yaptıkları ve yapacaklarıyla haklı bir STK gururu yaşadığını ifade ederek, "Bu gururu hak etmekle birlikte yakın geçmişimizdeki asrın felaketi olan depremdeki bölgeye olan katkıları çok büyüktür. Federasyon olarak gerek bileşenleri olan dernekler gerekse kurum olarak kendileri sosyal projeleri destekleri gıpta vericidir. Bizim tarafımızdan ise bürokratik işlem gerekliliklerini tam ve zamanında yapılmış olması örnek teşkil etmektedir. DAİMFED'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da Türkiye için ellerinden geleni fazlasıyla yapma gayreti içerisinde olduklarını kaydederek, "Deprem bölgesinde DAİMFED olarak yıkım ekiplerimiz ve ekipmanlarımızla devletimizin yanında çalışmalarımız devam etmektedir. Elbette inşaat sektörü ve temsilcilerinin ekonomideki farkındalığından cesaret almaktayız. DAİMFED olarak deprem bölgesindeki gayret ve çabalarımız sürmektedir" diye konuştu. - ADANA