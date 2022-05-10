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Daha temiz bir Adıyaman için çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Daha temiz bir Adıyaman için çalışmalar devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında temizlik çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında temizlik çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki yol, kaldırım, park, okul ve ibadet yerlerini yıkayıp, duvarlara ve duraklara yapıştırılan ilanları yerinden sökerek temizlik yapıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde başladığı çalışmaları gün aydınlanıncaya kadar tamamlıyor. Temizlik ekipleri, günün geri kalanında ise şehir genelindeki atıkları toplayarak katı atık tesisine götürerek daha temiz bir Adıyaman için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gayretle sürdürülen temizlik çalışmalarından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, Yerel, Haberler

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