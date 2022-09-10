Dağların arkasından yükselen dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu
Yerel Haberler
Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan İsabey dağlarının arkasından yükselen dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu.
Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan İsabey dağlarının arkasından yükselen dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu.
Muradiye sınırları içerisinde bulunan ve 3 bin metre rakımlı İsabey dağları üzerinde yükselen dolunayı gören vatandaşlar mest oldu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
(Muhammed Onur Yavrutürk - Saim Sabah Kendir/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel