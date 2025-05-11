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DAĞDER'de Seçim Heyecanı

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Bursa'nın önemli sivil toplum kuruluşlarından DAĞDER, 21. Dönem Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirerek başkanlık koltuğu için 8 adayı yarışmaya soktu. 7 bin 533 üyenin oy kullanacağı seçimlerde, başkan adayları birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

DAĞDER'de seçim heyecanı

BURSA - Bursa'nın önemli STK'larından biri olan DAĞDER'de seçim heyecanı yaşanıyor.

Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki gerçekleşen 21. Dönem Olağan Genel Kurulunda, 8 aday başkanlık koltuğu için yarışıyor. 20 bine yakın üyesi bulunan DAĞDER'de 7 bin 533 üye oy kullanacak. DAĞDER Başkanlığı için Fazlı Seyis, Yaşar Türk, Erdal Kadir, Derya Kaya Başak, İsmail Aydoğdu, İsmail Demir, Reşat Karış ve Ömer Faruk Demir listeleriyle seçmenin karşısına çıktı.

Başkan adayları ve yönetim kurulu adaylarının hazır bulunduğu salondaki seçmenlere seslenen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, "Dağ yöresi, Türkiye'nin ve milletimizin özetidir. DAĞDER ise kurulduğu 1986 yılından bugüne kadar misyonunu icra etme çabasıyla önemli bir değerdir. Bugün aslında burada, kongre havası değil birlikteliğin ve beraberliğin somutlaşmış halini görmüş oluyoruz. Bursa'yı Orhaneli ilçesi ile bağlayan ve ulaşımı kısaltacak Doğancı Tüneli, inşallah 2025 yılı içerisinde hizmete açılacaktır. 2 bin 36 metre uzunluğunda ve 15 dakikadan 3 dakikaya düşen bir ulaşım projesi şimdiden hayırlı olsun. Ayrıca, Orhaneli ve Keles yolundaki genişletme çalışmaları devam ediyor. Tunçbilek ve Tavşanlı 2. kısım tamamlandı. Yol çalışmaları etap etap devam edecek. Harmancık yolunda da genişletme çalışmaları hızla sürdürülüyor" dedi.

20.Dönem DAĞDER Başkanı ve 21. Dönem başkan adayı İsmail Aydoğdu ise, "Göreve geldiğimiz günden bugüne, 3 yıl içerisinde üye sayısını arttırarak devam ettik. Adayların demokratik yarışta çoğalarak devam etmesi, kongrelerin büyük salonlara ihtiyaç duyması derneğimizin gelişimi bakımından hepimizin gururu olmuştur. DAĞDER, klasik bir dernek olma ötesinde misyonu var. Kadim tarihi derinliğiyle, üzerinde taşıdığı kültür mayasıyla, bir kimliği ve kişiliği vardır. Hepimizin gururu olmuştur. Bünyesinde olmazsa, olmaz Bursalılık bilincini barındırmaktadır" diye konuştu.

Fuaye alanına kurulan 22 sandıkta seçmenler oy kullanacakken, sonuçlar ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR - Yerel
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