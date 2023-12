Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz; Kayseri'de 17 Aralık 2016'da 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu terör saldırısının acısının halen taptaze olduğunu söyleyerek, "Dağda askerimizin karşısına çıkamayan korkaklar, haince askerlerimizi şehit etti" dedi.

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olurken, 54 askerde gazi olmuştu. Hain saldırının 7. yılında şehit olan askerler ve gaziler anılırken, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz acının halen taptaze olduğunu kaydetti. "Bizi bölmeye çalışan hain gruplar var" diyen Yavuz, "Şehitlerimiz orada durduk yere şehit olmadı. 1. Komando Tugayımız yıllardan beri Türkiye'nin her tarafında görev yapıyor. Yurtiçi ve yurtdışında terörle mücadele de ve Kıbrıs Barış Harekatında görev yapmışlardı. 7 yıldır Kayseri'ye hiç gelmeden Suriye'de ve Kuzey Irak'ta görev yapıyorlardı. 7 yılın ardından ilk defa Kayseri'ye geri geldiler. Askerlerimiz bizim huzurumuz ve birliğimiz için Türkiye'nin her tarafında görev yapıyor. Şehit aileleri ve gaziler olarak bizlerde dualarımızla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her zaman yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Bizler gazi olduk ama şehit olmak için her zaman göreve hazır olduğumuzu söylüyoruz. Şehit ailelerimizde "vatan sağ olsun" diyerek çocuklarının yarım kalan görevlerini tamamlamak için "göreve hazırım" diyor. Biz devletimiz ve milletimiz için canı pahasına bedel ödemeye hazırız. Bu vatan bizim, gidecek bir ülkemiz yok. Yeter ki ay yıldızlı ay bayrağımız göklerde dalgalansın, minarelerden ezanlarımız okunsun. Bizim amacımız Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle huzur içerisinde birlikte yaşamak. Biz et ve tırnak gibi olmuşuz. Bizi bölmeye çalışan hain gruplar var. Bu hain gruplara taşeronluk yapan içimizde ve dışımızda hainler var. Biz bu hainlere fırsat vermeden huzur içerisinde yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dağda askerimizin karşısına çıkamayan korkaklar, haince askerlerimizi şehit etti"

Başkan Yavuz, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük unsuru 1. Komando Tugayımız. Terör örgütlerine büyük bir zayiat verdirdi. Devletimiz güçlü bir şekilde TSK'nın arkasında durdu. Bizim de TSK'nın daha güçlü olması için et ve tırnak gibi onların yanında durup destek olmamız lazım. Destekleyici ve moral verici şekilde onların yanlarında durmamız lazım. Terör örgütü askerimizin karşısına çıkamayınca aynı Kayseri saldırısındaki gibi askerlerimizi şehit ediyorlar. Bu da bunların korkaklığını gösteriyor. Bunların işi gücü hainlik. Hainler askerlerimizin karşısına çıkamıyorlar. Askerlerimizin moral ve motivasyonunu artıracak şekilde göstermemiz lazım. Ben bu patlamanın olduğu gün gazilerimizden oluşan ampute takımımızla İstanbul'da maça gitmiştim. Televizyonda "Kayseri'de patlama" şeklinde alt yazı gördük ve hemen Kayseri'ye döndük. 7 yıl geçti ama dün olmuş gibi tazeliğini koruyor. Bu olayı anlatırken ve dinlerken yüreklerimiz yanıyor. Şehit ailelerimizle ve gazilerimizle hiç irtibatı koparmadan onlarla görüşüyoruz. Patlamanın her yıldönümünde onları Kayseri'ye davet ediyoruz ve şehitlerimizi beraber anıyoruz. Biz dernek olarak şehitlerimizin ve gazilerimizin unutulmamasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ