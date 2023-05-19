Dağcılar Hakkari merkeze bağlı tarihi Konak köyünü gezdi

HAKKARİ - Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri, Hakkari merkeze bağlı tarihi Konak köyünü gezdi.

Dernek üyeleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin saklı güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen 40 kişilik grubun bu haftaki rotası tarihi mekanlarıyla bilinen Konak köyü oldu. Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneğinin Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, "Bu haftaki rotamız Hakkari iline bağlı ve 65 kilometre uzaklıkta olan Konak köyüne gittik. Konak köyü çok eski bir yerleşim alanıdır. Tarihi Mar Şalita Manastırı ve tarihi evler var. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bu güzelliği, tarihi dokusunu ve kokusunu yerinde görmek ve hissetmek için bugün buraya geldik. Yeşilliğin bol olduğu bir yer. Bercelan Yaylası'nın yüksek kesimlerindeki karın yeşilliklerle bütünleşmiş olması gerçekten bizleri bu doğal güzellikler karşısında büyüledi. Akşam saat 17.00 civarında etkinliğimizi bitirip Yüksekova dönüş yaptık" dedi.

Dağcı İslam Gürdal ise 40 kişilik ekiple Konak köyüne gittiklerini belirterek, "Karla kaplı Berçelan Yaylası ve de Asurluların başkent olarak kullandığı Konak köyü muhteşemdi. 4 mevsimi çıplak gözle görme fırsatımız oldu. Bu güzellikleri fotoğrafladık" ifadelerini kullandı.