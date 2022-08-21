DAGC'den başsağlığı Yerel Haberler Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, dün Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında aralarında gazetecilerinde bulunduğu, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesaj yayınladı. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, dün Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında aralarında gazetecilerinde bulunduğu, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesaj yayınladı. DAGC Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Feridun Fazıl Özsoy, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım ederken hayatlarını kaybeden İhlas Haber Ajansı çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in acı haberini üzüntü ile öğrendiklerini belirtti. Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyen Özsoy, yaralılara da şifa diledi. Özsoy açıklamasında "Acılı milletimizin, İhlas Haber Ajansı ve basın camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İhlas Haber Ajansı Gaziantep Mardin Yerel Haberler

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