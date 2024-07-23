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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'ndan Basın Dayanışma Günü Mesajı

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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Özsoy, Türk Basını'nın sorumlu duruşunu devam ettirdiğini vurgulayarak, gazetecilerin sorunlarının çözümünü talep etti. Ayrıca, yerel basının pandemi dönemindeki sıkıntılarına dikkat çekti ve meslektaşlarının Basın Dayanışma Günü'nü kutladı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu adına 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

24 Temmuz gününün basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olduğunu hatırlatan Özsoy, mesajında şunları kaydetti:

"24 Temmuz 1908'de gazeteler ilk defa denetim memurları olmadan çıkmış ve bunun üzerinden 116 yıl geçmiştir. Türk Basını çözüm bekleyen onlarca sorununa karşın, dün olduğu gibi bugün sorumlu duruşunu devam ettirmektedir.

Dün 105. Yılını kutladığımız 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin toplanmasında Albayrak Gazetesi ve yazı kadrosu önderlik etmiş, kongreye çok sayıda gazeteci katılmıştır. Geçmişten günümüze kadar gazeteciler, milli ve manevi meselelerde hep önde olmuş, görevini layıkıyla yerine getirmiştir.

Basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması ve sektördeki mesleki sorunların demokratik hukuk sistemi içinde çözüleceğine inanmaktayız. Başta Gazetecilik Meslek Yasası'nı günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi, internet yasasının çıkarılması olmak üzere meslektaşlarımızın sorunlarının çözümünü talep etmekteyiz.

Bizler sorunlarımızın bulunduğunun yanı sıra sorumluluklarımızın da olduğunun bilincindeyiz. Sorumluluklarımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünün yanında durmaktır.

Özellikle pandemi döneminde yerel basının büyük sıkıntılar içerisinde kalmıştır. Bu sürecin daha az zararla atlatılması adına alınan tedbirlerin devam ettirilmesi de elzemdir.

Bu vesile ile tüm sorunlara karşın görevini fedakarca ve layıkıyla yapan meslektaşlarımızın Basın Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, görevleri başında şehit olan meslektaşlarımızın ve bütün şehitlerimizin aziz hatıraları önünde eğiliyor ve onları rahmetle anıyoruz, tüm meslektaşlarımıza da sağlık ve esenlikler diliyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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