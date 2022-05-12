Dağ keçileri tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı - Haberler

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Dağ keçileri tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dağ keçileri tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı

Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan 2 dağ keçisini doğaya bıraktı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan 2 dağ keçisini doğaya bıraktı.

Adıyaman Merkeze bağlı Şerefli köyü ve Kahta ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 2 dağ keçisi, geçtiğimiz günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Gerekli tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan dağ keçileri bulundukları bölgelerde yeniden doğal ortamlarına bırakıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Yerel, Haberler

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