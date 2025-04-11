Dağ Keçileri Karayoluna İndi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dağ keçileri karayolunda görüntülendi.

Kahta-Sincik karayolunun Sincik Boğazı mevkiinde sürü halindeki dağ keçileri kara yoluna indi. Sürü halindeki dağ keçilerini gören vatandaşlar cep telefonu ile o anları görüntüledi. İnsanlardan hiçbir şekilde ürkmeyen dağ keçileri, bir süre sonra yoldan çıkarak kırsal bölgede gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN