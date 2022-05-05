Dağ ilçelerinden dönenler uzun kuyruk oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bursa'nın dağ ilçelerinden merkeze dönüş yolunda yoğun metrelerce uzun araç kuyrukları oluştu.
Bursa'nın dağ ilçelerinden merkeze dönüş yolunda yoğun metrelerce uzun araç kuyrukları oluştu.
Bayram tatilini ilçe ve köylerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bayramın son gününde dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan güzergahını kullanan sürücüler Doğancı Barajı, Misi mevkilerinde yoğun trafik nedeniyle ağır ağır ilerlediler. - BURSA
İhlas Haber Ajansı / Yerel