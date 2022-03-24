Daday'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler

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Daday'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Daday'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Daday'da etkili olan kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

DADAY, KASTAMONU (İHA) - Daday'da etkili olan kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Daday Kaymakamlığı ve ilgili kurumların ortak çalışması ile doğaya bırakılan yemler sayesinde sokak ve yaban hayvanları doğal yaşam alanlarında beslenme fırsatı buluyor. Bu kapsamda kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Konuyla ilgili konuşan Daday Kaymakamı Mehmet Sert, zorlu kış şartlarında arazideki yaban hayvanlarının beslenmesinde problemler oluşabildiğini ya da habitatlarını değiştirerek olumsuzluklarla karşı karşıya gelebildiklerinin belirterek, "Yaban hayvanlarımızın bu olumsuzluklardan etkilenmemesi aynı zamanda yaban hayatının devamı ve hayvanlarımızın bulundukları habitatlarda beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla doğaya yem bırakıyoruz. Yemleme çalışmalarında verdikleri destekten dolayı kurumlarımıza teşekkür ederim" dedi. - KASTAMONU

Daday'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sokak Hayvanları, Daday, kar, Yerel, Haberler

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