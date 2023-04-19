Dadaşlar Ankara'da iftarda buluştu

Mamak Belediyesi ve (ESAV) Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen iftar yemeğinin 2023 yılı etabı Mamak Belediyesine ait Lavanta Kültür ve Kongre merkezinde gerçekleşti.

Mamak Belediyesi ve (ESAV) Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen iftar yemeğinin 2023 yılı etabı Mamak Belediyesine ait Lavanta Kültür ve Kongre merkezinde gerçekleşti.

Dadaşların yoğun katıldığı iftar programı İlahiler ve dualarla başladı. ESAV Mamak Şube Başkanı İlhan Ökmen, Dadaşları Mevla'ya emanet olsun Erzurum şiiri eşliğinde selamladı.

ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur ise "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek ayda bizleri bir araya gelmemize fırsat veren Rabbime şükürler olsun. Bu anlamda Mamak Belediye Başkanımız Kıymetli İnsan Murat Köse Bey'e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılarımızı Dadaş selamıyla yürekten selamlıyor, en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse "İki yıldır salgın dolayısıyla bırakın beraber iftar yapmayı sokağa çıkamadığımız zamanlar oldu. Şimdi sizlerle birlikte aynı sofraya oturabildiğimiz için Rabbime hamdediyorum" diye konuştu.

Başkan Murat Köse, Erzurumluların Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Erzurum Erkek Barlarının sahne aldığı iftar programında halk ozanları Beyzade Aslan, Ali Oltulular ve Yakup Temelli Dadaşlara unutulmaz bir gece yaşattılar.

Programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, geçtiğimiz dönem Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Tanas, ESAV Mamak Şube Başkanı İlhan Ökmen ve çok sayıda Erzurumlu katıldı. - ERZURUM