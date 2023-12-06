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D.T. Şehitkamil Sahnesi Sanat Merkezi'nde eğitimler başladı

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D.T. Şehitkamil Sahnesi içerisinde bulunan Sanat Merkezi'nde açılan piyano kursunda ilk kursiyerlerin eğitimlerine başlandı.

D.T. Şehitkamil Sahnesi içerisinde bulunan Sanat Merkezi'nde açılan piyano kursunda ilk kursiyerlerin eğitimlerine başlandı. Piyano öğrenmek isteyen kursiyerler, kursa yoğun ilgi gösteriyor.

İnsanların eğitim hayatlarını istedikleri yönde devam ettirmeleri, yeni hobiler edinmeleri, boş zamanlarını en yararlı şekilde değerlendirmelerine imkan sunan Şehitkamil Belediyesi, geçtiğimiz aylarda yapımını tamamladığı D. T. Şehitkamil Sahnesi içerisinde bulunan Sanat Merkezi'nde piyano kursu eğitimlerini başlattı. Piyano çalmaya meraklı kişilerin faydalandığı kursta, haftanın 5 günü farklı seanslarda eğitimler veriliyor. Piyanist olma hedefiyle kursa gelen kursiyerler, Piyano Eğitmeni Şeyma Elekçi tarafından eğitim alıyor. Piyanist olmak isteyen kursiyerler, aralıksız bir şekilde eğitimlerini sürdürüyor.

"Kursumuza çok fazla talep var"

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Piyano Eğitmeni Şeyma Elekçi, "D. T. Şehitkamil Sahnesi Sanat Merkezimizde piyano kursumuzu açarak eğitimlerimize başladık. Burada yetişkin gruplarımıza piyano eğitimi veriyoruz. 50 kursiyerimize haftanın 5 günü olmak üzere eğitim veriyoruz. Eğitimlerimiz başlangıç seviyesiyle başlıyor. Burada kursiyerlerimize önce notaları öğretiyoruz, anahtarları öğretiyoruz. Ardından hem dizek üzerinde hem de piyano üzerinde nota ayarlarını öğretiyoruz. Kursiyerlerimiz notaları tanıdıktan sonra ufak ufak eserler çalmaya başlıyorlar. İleri seviyedeki kursiyerlerimize, ileri seviyede eğitimler veriyoruz. Kursumuza çok fazla talep var. Çünkü çok güzel bir ilerleyiş var. Kursumuza gelmek isteyen tüm yetişkin kursiyerlerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Piyano çalmayı gerçekten çok seviyorum"

Piyano kursuna katılan kursiyerlerden Gülay Emmioğlu, "Piyano çalmayı gerçekten çok seviyorum. Bunun için de Şehitkamil Belediyesinin D.T. Şehitkamil Sahnesi Sanat Merkezi'nde açmış olduğu piyano kursuna katılıyorum. Piyano kursunun ilk kursiyerleri olmak da beni ayrıca heyecanlandırıyor. Burada hocamızın nezaretinde çalışmalarıma devam ediyorum. Hocamız da gerçekten bizimle yakından ilgileniyor. Hocamız, kendi aşamamıza göre eğitimlerimizi veriyor. Yapamadığımız notayı bizlere tekrar tekrar gösteriyor. Bizler de büyük bir özenle eğitimlere katılıyoruz. Ben, bizlere bu hizmeti sunan Şehitkamil Belediyemize ve hocamıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendimi geliştirmeyi hedefliyorum"

Kendini geliştirmek amaçlı kursa katıldığını kaydeden kursiyerlerden Emel Antikacı, "Ben piyanoyu zaten çalabiliyorum ama kendimi geliştirmek adına bu kursa katılıyorum. Burada hocamız sayesinde notaları öğreniyorum. Piyano üzerinde kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Aldığımız eğitimlerle güzel bir şekilde ilerleme kat ediyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Şehitkamil Belediyemize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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