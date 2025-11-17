Haberler

CW Enerji'den Antalya'da Geleneksel Bayi ve Satış Noktaları Toplantısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CW Enerji, Antalya'da düzenlenen 15. Geleneksel Bayi ve Satış Noktaları Toplantısı'nda iş ortaklarını ağırladı. Katılımcılar, tesis gezileri ve eğitim oturumları ile güneş enerjisi sektöründeki yenilikleri öğrendi. Gala gecesinde ise ödüller dağıtıldı.

Antalya'da düzenlenen 15. Geleneksel Bayi ve Satış Noktaları Toplantısı'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen iş ortaklarını ağırlayan CW Enerji, tesis gezileri, eğitim programları ve gala gecesiyle dolu kapsamlı bir organizasyona imza attı.

CW Enerji, bu yıl 15.'si gerçekleştirilen "Geleneksel Bayi ve Satış Noktaları Toplantısı"nda Türkiye genelindeki iş ortaklarını ağırladı. Antalya'da düzenlenen buluşma, şirketin birlik, büyüme ve sektör vizyonunu pekiştiren önemli bir organizasyon oldu. Toplantının ilk gününde katılımcılar, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan CW Enerji fabrikası, SolarCell Güneş Hücresi Üretim Tesisi ve alüminyum üretim tesisini ziyaret etti. Üretim süreçlerini yerinde inceleyen katılımcılar, hammadde girişinden son ürün sevkiyatına kadar tüm aşamalar hakkında detaylı bilgi aldı. Ayrıca AR-GE çalışmaları ve inovatif ürünler üzerine kapsamlı sunumlar yapıldı. Programın ikinci gününde Lara'daki bir otelde düzenlenen eğitim oturumlarında güneş enerjisi sektöründeki güncel trendler, satış stratejileri, yönetmelikler, yatırım teşvikleri, inverter teknolojileri, enerji depolama sistemleri ve 2026 yılının hedefleri gibi konular ele alındı. Katılımcılar, firmanın uzman ekiplerinden teknik ve sektörel eğitimler aldı.

"Hep birlikte daha güçlü yarınlara yürüyeceğiz"

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan konuşmasında, firmanın 5 kıtaya ihracat gerçekleştiren güçlü bir yapıya ulaştığını belirtti. Türk mühendisliğini dünyaya taşıdıklarını vurgulayan Sarvan, CW SolarCell yatırımıyla uluslararası arenada önemli başarılar elde ettiklerini, TOPCon güneş hücresiyle Fraunhofer ISE'den alınan yüzde 25,03 verimlilik onayının sektörde dikkat çektiğini söyledi. Sarvan, "Hep birlikte daha güçlü yarınlara yürüyeceğiz" ifadeleriyle birlik mesajı verdi.

"Hem üretiyor, hem istihdam sağlıyor hem de temiz bir gelecek için çalışıyoruz"

CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz ise Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefine katkı sunan bir firma olarak iş ortakları ile büyümeye devam ettiklerini vurguladı. "Hem üretiyor, hem istihdam sağlıyor hem de temiz bir gelecek için çalışıyoruz" diyen Yılmaz, genişleyen hizmet yelpazeleriyle sektörün gelişimine öncülük ettiklerini ifade etti.

Görkemli bir gala gecesi gerçekleştirildi

Organizasyonun finali görkemli bir gala gecesiyle gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Bengü sahne performansıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Firmanın reklam yüzü Altan Erkekli'ye katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Ayrıca CW Enerji'nin ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'e teşekkür plaketi sunuldu. Gala gecesinde, yıl boyunca üstün performans gösteren satış noktalarına da çeşitli kategorilerde ödüller verildi. CW Enerji, her geçen yıl büyüyen bayi ağı ve güçlenen kurumsal yapısıyla sektör liderliğini sürdürdüğünü bir kez daha kanıtladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! İşte eski polise istenen ceza
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.