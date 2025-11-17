CW Enerji'den Antalya'da Geleneksel Bayi ve Satış Noktaları Toplantısı

Antalya'da düzenlenen 15. Geleneksel Bayi ve Satış Noktaları Toplantısı'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen iş ortaklarını ağırlayan CW Enerji, tesis gezileri, eğitim programları ve gala gecesiyle dolu kapsamlı bir organizasyona imza attı.

CW Enerji, bu yıl 15.'si gerçekleştirilen "Geleneksel Bayi ve Satış Noktaları Toplantısı"nda Türkiye genelindeki iş ortaklarını ağırladı. Antalya'da düzenlenen buluşma, şirketin birlik, büyüme ve sektör vizyonunu pekiştiren önemli bir organizasyon oldu. Toplantının ilk gününde katılımcılar, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan CW Enerji fabrikası, SolarCell Güneş Hücresi Üretim Tesisi ve alüminyum üretim tesisini ziyaret etti. Üretim süreçlerini yerinde inceleyen katılımcılar, hammadde girişinden son ürün sevkiyatına kadar tüm aşamalar hakkında detaylı bilgi aldı. Ayrıca AR-GE çalışmaları ve inovatif ürünler üzerine kapsamlı sunumlar yapıldı. Programın ikinci gününde Lara'daki bir otelde düzenlenen eğitim oturumlarında güneş enerjisi sektöründeki güncel trendler, satış stratejileri, yönetmelikler, yatırım teşvikleri, inverter teknolojileri, enerji depolama sistemleri ve 2026 yılının hedefleri gibi konular ele alındı. Katılımcılar, firmanın uzman ekiplerinden teknik ve sektörel eğitimler aldı.

"Hep birlikte daha güçlü yarınlara yürüyeceğiz"

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan konuşmasında, firmanın 5 kıtaya ihracat gerçekleştiren güçlü bir yapıya ulaştığını belirtti. Türk mühendisliğini dünyaya taşıdıklarını vurgulayan Sarvan, CW SolarCell yatırımıyla uluslararası arenada önemli başarılar elde ettiklerini, TOPCon güneş hücresiyle Fraunhofer ISE'den alınan yüzde 25,03 verimlilik onayının sektörde dikkat çektiğini söyledi. Sarvan, "Hep birlikte daha güçlü yarınlara yürüyeceğiz" ifadeleriyle birlik mesajı verdi.

"Hem üretiyor, hem istihdam sağlıyor hem de temiz bir gelecek için çalışıyoruz"

CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz ise Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefine katkı sunan bir firma olarak iş ortakları ile büyümeye devam ettiklerini vurguladı. "Hem üretiyor, hem istihdam sağlıyor hem de temiz bir gelecek için çalışıyoruz" diyen Yılmaz, genişleyen hizmet yelpazeleriyle sektörün gelişimine öncülük ettiklerini ifade etti.

Görkemli bir gala gecesi gerçekleştirildi

Organizasyonun finali görkemli bir gala gecesiyle gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Bengü sahne performansıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Firmanın reklam yüzü Altan Erkekli'ye katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Ayrıca CW Enerji'nin ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'e teşekkür plaketi sunuldu. Gala gecesinde, yıl boyunca üstün performans gösteren satış noktalarına da çeşitli kategorilerde ödüller verildi. CW Enerji, her geçen yıl büyüyen bayi ağı ve güçlenen kurumsal yapısıyla sektör liderliğini sürdürdüğünü bir kez daha kanıtladı. - ANTALYA