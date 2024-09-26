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Curling Antrenör Eğitim ve Gelişim Semineri Erzurum'da Devam Ediyor

Curling Antrenör Eğitim ve Gelişim Semineri Erzurum'da Devam Ediyor
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Türkiye Curling Federasyonu ile TMOK işbirliğinde düzenlenen 'Curling Antrenör Eğitim ve Gelişim Semineri'ni ziyaret etti. Seminerde 42 antrenör ve sporcu katıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Türkiye Curling Federasyonu ile TMOK işbirliğinde, olimpik dayanışma programı kapsamında düzenlenen 'Curling Antrenör Eğitim ve Gelişim Semineri'ni ziyaret etti.

Curling Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğinde, olimpik dayanışma programı kapsamında düzenlenen Curling Antrenör Eğitim ve Gelişim Semineri tüm hızıyla sürüyor.

Erzurum-Yakutiye'de bulunan Cunling Salonu'nda gerçekleştirilen kursu Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ziyaret etti. 23 Eylül 2024 tarihinde Erzurum Curling salonunda başlayan ve hafta sonu bitecek olan Kursu ziyaret eden WCF Gelişim Direktörü Scott Arnold ve Kanadalı spor psikoloğu ve curling antrenörü Kenneth Bagnell ile görüşen ve kurs hakkında bilgi alan Çakmur, kursiyerlere de başarı dileklerini iletti. WCF Gelişim Direktörü Scott Arnold ve Kanadalı spor psikoloğu ve curling antrenörü Kenneth Bagnell antrenörlere kurs verirken, Seminere çeşitli kademelerden 42 antrenör ve sporcu katılım sağlıyor.

Yoğun katılımla gerçekleşen seminerin oldukça faydalı geçtiğini belirten kursiyerler, semineri düzenleyen Türkiye Curling Federayonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ile yönetim kuruluna teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Etkinlik Türkiye Gençlik erzurum Eğitim Yerel Spor

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