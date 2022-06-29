Cüneyt Arkın'ın ailesinden sosyal medya üzerinden açıklama - Haberler

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Cüneyt Arkın'ın ailesinden sosyal medya üzerinden açıklama

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cüneyt Arkın'ın ailesinden sosyal medya üzerinden açıklama

Cüneyt Arkın'ın hesabı üzerinden ailesi cenazeye ilişkin açıklamada bulundu.

Cüneyt Arkın'ın hesabı üzerinden ailesi cenazeye ilişkin açıklamada bulundu.

Cüneyt Arkın'ın şahsi hesabı üzerinden paylaşım yapan ailesi, cenazeye ilişkin açıklamada bulundu. Cenazenin 30 Haziran 2022'de saat 10: 30'da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'de kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedileceğini duyurdu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cüneyt Arkın Yerel Haberler

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