Cüneyt Arkın'ın ismi Çankaya'da yaşatılacak - Haberler

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Cüneyt Arkın'ın ismi Çankaya'da yaşatılacak

AA - Harun Kutbe - Yerel
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Cüneyt Arkın'ın ismi Çankaya'da yaşatılacak

Çankaya'da yapılacak bir parka ya da merkeze Cüneyt Arkın'ın isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Çankaya'da yapılacak bir parka ya da merkeze Cüneyt Arkın'ın isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya Belediye Meclisi, tüm partilerin ortak önergesi ile ilçede yapılacak bir parka veya merkeze, 28 Haziran'da hayatını kaybeden ünlü sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın isminin verilmesini oy birliği ile kabul etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cüneyt Arkın'ın hiçbir zaman duruşundan ve aydınlanmadan ödün vermeden yaşayan bir çınar olduğunu belirterek, "Çok değerli sanatçımız Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Meclisimiz de tüm partilerin ortak önerisi ve oy birliği ile Cüneyt Arkın adını Çankaya'da yaşatmak için adım attı. Cüneyt Arkın'ın değerlerini ve anılarını Çankaya'da yaşatmaya devam edeceğiz. Cüneyt Arkın'ın adını Çankaya'da yaşatmak bizim için büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.

AA / Harun Kutbe - Yerel

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