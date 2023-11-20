"Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında İzmit" Foto-Video Maraton Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) ortaklığında Cumhuriyet 'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit" Foto-Video Maraton yarışması ödül töreni yapıldı.

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) ortaklığında Cumhuriyet 'in kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen "Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit" Foto-Video Maraton yarışmasında dereceye giren isimler için ödül töreni düzenlendi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, jüri üyeleri ve ödül alacak isimler katıldı.

JÜRİ DEĞERLENDİRDİ

100. yıl kutlamalarında sanatsal bir bakış açısı ile çekilen fotoğraf ve videoların değerlendirildiği yarışmada katılımcılar, eserleriyle jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Katılımcıların ilettiği 101 adet fotoğraf ve videonun jüri tarafından değerlendirmesinin ardından dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, şunları söyledi:

"GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUM"

"Bugün burada, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği iş birliğiyle düzenlenen Foto-Video Maratonunun ödül töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatmak ve onun en değerli emaneti olan Cumhuriyetimizin 100. yılını anlamlandırmak için düzenlediğimiz bu yarışmanın, gelecek nesillere de ilham vermek adına büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum.

"CUMHURİYETİ KORUMA SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Bugün, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin ardından naaşının İzmit'ten uğurlanışının 85. Yılı. Atatürk, sadece bir lider, bir kurtarıcı değil; aynı zamanda çağdaş bir Türkiye'nin mimarıydı. Onun ilke ve inkılapları, bugün bizlere ışık tutmaya devam ediyor. Bu özel günde, Atamızın İzmit'ten son yolculuğuna uğurlanışını anarken, onun 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve daha ileriye taşıma sorumluluğunu bir kez daha hatırlıyoruz.

"İZMİT ÖNEMLİ BİR KENT"

İzmit, Atatürk'ün hayatında gerçekten önemli bir yere sahip. Bu kent, onun bağımsızlık mücadelesinde stratejik kararlar aldığı, milletimizin kaderini etkileyen olaylara tanıklık eden bir kent. Burada yaptığı ilk basın toplantıda, daha Cumhuriyet kurulmadan, yönetim şeklinin Cumhuriyet olacağını belirtiyor. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sanayi kuruluşlarından olan SEKA Kağıt Fabrikasını İzmit'te kurdu. Ata'mızın diret bağlantılı olduğu tarihi değerlerimizden Yahya Kaptan, Kara Fatma, Tercüman Ahmet gibi isimler İzmit'in kurtuluşu için mücadele etti.

"ŞEHRİMİZİN TARİHİNE IŞIK TUTACAK BİR ÇALIŞMA"

Bu tarihi mirasın bir parçası olarak, Atamızın hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim için büyük bir onur. Bu duygularla, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyor; onun açtığı yolda, gösterdiği hedefe doğru kararlılıkla yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Öte yandan Foto-Video Maratonu yarışmamızın değerli katılımcılarının İzmit'in dört bir yanından çektiği fotoğraf ve videoların, şehrimizin ve Cumhuriyetimizin tarihine ışık tutacağına inanıyorum.

"KENTİMİZİN HİKAYESİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARDINIZ"

Ayrıca dereceye giren kıymetli eserlerin sergileneceği Nikomedia Sanat Galerisi'ndeki etkinliğimiz de sanatseverler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olacak. Bu yarışmada emeği geçen her bir fotoğraf ve video sanatçısına kalbimin en derin köşesinden teşekkür ediyorum. Emin olun ki sizler bu yarışmaya katılarak sanatınızla şehrimizin hikayesini anlattınız ve gelecek nesillere aktardınız. Bir anlamda geleceğimize çok güzel kültürel bir miras bıraktınız. Bu sebepten de sizleri ayrıca tebrik ediyorum.

"CUMHURİYETLE KALIN"

Son olarak, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. İzmit'in tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini ön plana çıkaran bu yarışmamızın, şehrimize ve sanat dünyasına da katkıda bulunmasını diliyorum. Sözlerime son verirken bir kez daha kıymetli Atamızın İzmit'e son yolculuğunda ve kentimize olan son vedasında saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. Sevgiyle kalın, Sanatla kalın, ve en önemlisi Cumhuriyetle kalın."

"GELECEK 100 YILA BU FOTOĞRAFLAR AKTARILACAK"

Ödül töreninde söz alan KBFT Başkanı Ali Fuat Altın, "İzmit Belediyesi 'Cumhuriyetin 100'üncü yılında nasıl bir etkinlik yapabiliriz' diyerek STK'larla fikir alışverişinde bulundu. Böyle bir organizasyon gerçekleştirmek istedik. Hızlı bir şekilde hareket ettik ve yarışma şartnamemizi oluşturduk. Bu çalışmamız başkanımız tarafından kabul gördü. Kültür Müdürlüğüyle birlikte çalıştık. Duyurularımızı yaptık ve güzel bir sonuca ulaştık. Gelecek 100 yıla aktarılacak fotoğraflar bu fotoğraflar olacak" dedi.

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Fotoğraf kategorisinde dereceye giren isimler, şöyle:

1. Ahmet Turan Kural

2. Alper Kardaş

3. Ahmet Turan Kural

Mansiyon: Hüseyin Can

Jüri Özel Ödülü: Hasan İçel

Belediye Özel Ödülü Ahmet Erdilek

Video kategorisinde dereceye giren isimler ise şunlar:

1. Ömer Faruk Güneş

2. Mustafa Gezer

3. Muhammed Toğan Tuğrul Satır