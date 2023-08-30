Cumhuriyetin ilk vilayetinde Zafer Bayramı coşkusu

Cumhuriyetin ilk vilayeti olan Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Valilik binası önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Çelenklerin sunulmasının ardından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Zafer Bayramı kutlamaları Fevzipaşa Caddesi'nde devam etti. Vali Hacıbektaşoğlu ile Başkan Alan, törene katılanların bayramını tebrik etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün önemini anlatan şiirler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu törende Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Serkan Karakuş, Zafer Bayramı ile ilgili bir konuşma yaptı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından kortej geçişi yapıldı. Muharip gaziler, polis ve jandarmanın yanı sıra sporcular ile resmi araçların geçişinin ardından tören sona erdi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu töreni düzenleyenleri tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene milletvekilleri, protokol üyeleri ve daire amirleri de katıldı. - ZONGULDAK