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Cumhuriyetin ilk vilayetinde 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyetin ilk vilayetinde 29 Ekim coşkusu
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Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadı'nda Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun törene katılanların bayramını kutlamasıyla başlayan kutlamalar; saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşma yapan Vali Hacıbektaşoğlu, "Bugün Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümün kutlamanın heyecanı ve gururuyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bağımsızlık mücadelemizin destansı hikayesini Cumhuriyetin bize kazandırdığı değerleri ve geleceğe dair umutlarımızı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet, bizlere Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanetidir. Onlar; yoksulluk ve imkansızlıklar içerisinde azimle, kararlılıkla, yedi düvele karşı savaşarak ülkemizin bağımsızlık mücadelesini vermişler, Sevr, Mondros'u yırtarak düşmanı vatan topraklarından düşmanı vatan topraklarından söküp atmışlardır" dedi.

Kutlamalar Karadeniz ve Zonguldak yörelerine ait halk oyunu ile ilkokul öğrencilerinin Atatürk şarkısı eşliğindeki gösterileri ile devam etti. Kutlamalarda şiirler okundu, bisiklet derneği üyeleri tarafından getirilen Türk Bayrağı Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na teslim edildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, tören geçişinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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