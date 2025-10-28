Cumhuriyetin 102. Yılı Düzce Üniversitesi'nde Kutlandı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 'Cumhuriyet 102 Yaşında' programında yaptığı konuşmada, "102 yıl önce bu topraklarda bir umut yeşerdi. Yorgun ama kararlı bir millet, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek geleceğine yön verdi" dedi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "Cumhuriyet 102 Yaşında" başlıklı program düzenlendi. Cumhuriyet Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce Üniversitesi Dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

"Cumhuriyet bir milletin yeniden ayağa kalkışının adıdır"

Rektör Nedim Sözbir, cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi değil; bir milletin yeniden ayağa kalkışının, birlik ve azim içinde toparlanışının adı olduğunu belirterek, "102 yıl önce bu topraklarda bir umut yeşerdi. Yorgun ama kararlı bir millet, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek geleceğine yön verdi" şeklinde konuştu. Cumhuriyeti sadece kutlamanın değil, onu anlamanın, yaşatmanın ve geleceğe taşımanın da önemine vurgu yapan Rektör Sözbir, "Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklarda cumhuriyeti inşa eden ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Cumhuriyetimizin 102. yılını yürekten kutluyorum" dedi.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından programın panel bölümüne geçildi. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sabit Dokuyan, 29 Ekim tarihinin cumhuriyetin doğum günü olduğunu, onu kutlamak ve anmak için bir araya toplandıklarını dile getirdi. Cumhuriyetin bir günde ilan edilmediğini ve cumhuriyete giden bir süreç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sabit Dokuyan, Cumhuriyetin Osmanlı Devletini yıkmadığını, Osmanlı Devleti'nin hizmetini tamamlayarak tarih sahnesinden çekildiğini sözlerine ekledi.

"Tarihi belgeler eşliğinde Cumhuriyet'e giden yol"

Panelin ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Sibel Küçükkülahlı "İşgal Altındaki İmparatorluktan Cumhuriyete: Yeni Bir Devlet Nasıl Kuruldu?" başlıklı sunumunda, tarihi belgeler eşliğinde cumhuriyete giden yolu özetledi. Küçükkülahlı, zorlu şartlara rağmen Mustafa Kemal'in tüm direnişi yasal zemin üzerinden yürüttüğünü ve milli iradeyi önemsediğini ifade etti.

"Cumhuriyet sadece rejim tercihi değil, milli egemenliğin doğal sonucudur"

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökmen Kılıçoğlu da, "Türkiye'de Cumhuriyet Tartışmaları: Cumhuriyet Kavramı Toplumda Nasıl Algılandı?" başlıklı bir sunumunda Nutuk'ta Atatürk'ün cumhuriyetle ilgili perspektifini aktardı. Kılıçoğlu, cumhuriyetin sadece bir rejim tercihi değil, milli egemenliğin doğal sonucu olduğunu vurguladı. Cumhuriyete giden yolu meşruiyet, zamanlama ve kriz yönetimi olmak üzere 3 adımla açıklayan Kılıçoğlu, cumhuriyetin ilanının İstanbul ve Anadolu basınında yansımalarını örneklerle anlatarak sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE