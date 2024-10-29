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Cumhuriyetin 101. Yıl Dönümünde Kapadokya'da Görsel Şölen

Cumhuriyetin 101. Yıl Dönümünde Kapadokya'da Görsel Şölen
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Kapadokya'da sıcak hava balonları, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı. Kutlamalar, bölgedeki peribacaları arasında muhteşem bir manzara oluşturdu. Pilot Kemal Sezer, cumhuriyet coşkusunu vurguladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümümü kutlamaları gök yüzünde başladı. Kapadokya'da sıcak hava balonları, sabahın ilk saatlerinde Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, gün doğumundan önce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Türk Bayrakları ile peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, bölgedeki peribacaları arasında fotoğraf çektiren yerli ve yabancı turistler için görsel şölen oluşturdu. Yaklaşık 1,5 saat Kapadokya semalarında dolaşan Atatürk posterli ve Türk Bayraklı sıcak hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.

Sıcak hava balon pilotu Kemal Sezer; "Bu gün cumhuriyet için havalanıyoruz. Balonlara Türk Bayraklarını astık. İnşallah cumhuriyeti coşku ile kutlayacağız" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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