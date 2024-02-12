Koru Sağlık ve Turizm Grubu, Koru Sanat ve Eğitim Vakfı (KORUSEV) organizasyonunda "Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Türk Sanatı Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Koru Sağlık ve Turizm Grubu, Koru Sanat ve Eğitim Vakfı (KORUSEV) organizasyonunda 11 ülkeden tanınmış 30 ressamın katıldığı "Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Türk Sanatı Sempozyumu" gerçekleştirildi. Koru Sağlık ve Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, grup olarak sanata ve eğitime desteği ilkesel olarak prensip edindiklerini, Bolu'nun ticari bir destinasyon olmasının ötesinde sanata öncülük eden bir şehir olarak ön plana çıkarmak istediklerini bildirdi.

"Bolu Koru Oteli bu değerleriyle birlikte yaşatmaya gayret ediyoruz"

Prof. Dr. Biri, Koru Sanat ve Eğitim Vakfı olarak sanata destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bolu Koru Oteli bu değerleriyle birlikte yaşatmaya gayret ediyoruz. Oteli yaklaşık 8 yıl önce devraldık. Bu süre içinde otelin hem sanatla iç içe olan bu ruhunu güçlendirmek hem de sanata vereceğimiz destekle yeni bir pencere açmak istedik. Bu kapsamda yedincisi düzenlenen resim çalışması bu yıl ülkemizin dışında birçok ülkeden katılan sanatçılarımızla 10 günlük bir çalışmanın neticesinde harika eserler ortaya çıktı. Grup olarak sanata ve eğitime verdiğimiz destek bizim açımızdan çok değerli" dedi.

Programda, kamu kurum ve kuruluları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin üst düzey yöneticileri, Koru Sağlık ve Turizm Grubu Yönetimi Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri ile çok sayıda sanatsever hazır bulundu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Prof. Dr. Alaybey Karaoğlu'nun düzenleme kurulu başkanlığını yaptığı sempozyum, katılımcı ressamların eserlerinden oluşan resim sergisi programı ile son buldu. - ANKARA