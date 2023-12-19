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Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Türkiye'de Sağlık Yöneticiliği Sempozyumu

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda sağlık yöneticiliği konuları ele alındı.

Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Türkiye'de Sağlık Yöneticiliği Sempozyumu Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde başladı.

18 Aralık Sağlık Yöneticileri Günü'nde düzenlenen sempozyuma ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Dr. Gürsel Bedir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan sempozyumun açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Nurşen Aydın, Sağlık yöneticiliğinin oldukça zor bir meslek olduğunu belirterek anlık müdahale edilmesi gereken pek çok unsurla karşı karşıya kalmaları bakımından diğer kurum ve kuruluşların yöneticilerinden ayrıldığını söyledi.

Doç. Dr. Aydın'ın ardından konuşan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, sağlık yöneticiliğinin emek ve öz veri isteyen bir iş olduğuna dikkat çekerek, sağlık yönetimi bölümlerinin sayısının artmasından son derece memnun olduklarını ve bu bölümlerde yetişen nitelikli insan kaynaklarının sağlık hizmetlerinin gelişmesinde önemli rol oynayacağını dile getirdi.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Çakmak ise Sağlık yöneticilerini ETÜ'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek: "Sağlık yöneticileri, bir sağlık kurumunun hizmet sunumunda gerekli tüm süreçleri planlama, organize etme, yürütme, koordine ve kontrol etme rollerini üstlenerek yönetim sürecinin en temelinde yer almaktadır. Öte yandan sağlık stratejileri ve politikaları dolayısıyla sağlık sisteminin tasarımı ve uygulamasında sağlık yöneticileri kilit bir role sahiptir. Ayrıca sağlık hizmetlerine ayrılmış kaynakların doğru yönetimi ve yönlendirilmesinde de yine sağlık yönetimi alanındaki profesyonellerin yeri şüphesiz önem arz etmektedir. Türkiye'de ve dünyada sağlık yöneticiliğinin bugününe ve geleceğine ışık tutacak olan sempozyuma konuşmaları ile katkı sunacak olan katılımcılara, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta sempozyum başkanı Doç. Dr. Nurşen Aydın hocama, sempozyum tertip heyetine ve siz kıymetli katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

İki gün boyunca sürecek sempozyumda alanında uzman isimler tarafından 5 oturumda geçmişten günümüze sağlık yönetimi politikaları, dünyada sağlık yöneticiliği, sağlık yöneticiliğinin geleceği, sağlık yöneticiliğinde teknoloji kullanımı ve yapay zeka, sağlık yöneticilerinin çalışma koşulları ve istihdamı, şehir hastanelerinde tıbbi hizmetlerin yönetimi ve şehir hastanelerinde idari-mali hizmetlerin yönetimi konuları ele alınacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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