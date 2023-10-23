Elazığ'da "Cumhuriyete derinden bağlıyız" sloganı ile Cumhuriyetin 100. yılına özel dalış etkinliği düzenlendi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da Cumhuriyetin 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılı için Türkiye'de en büyük su altı etkinliği düzenlendi. Ülkenin 134 ayrı noktasında binden fazla dalgıç su altına inerek 'Cumhuriyet' dalışı yaptı. Bu çerçevede Elazığ'da da Doğu Dalış Kulübü ve üyeleri, eğitmen Nizam Kaya eşliğinde dalış gerçekleştirdi. Dalış ekibi, su altında " 100. Yılda 100. Dalış", "Derinlere Saygı Dalışı" ve "Cumhuriyet'e Derinden Bağlıyız" yazılı pankartlar açtı. Dalgıçların hem su yüzeyinde hem de su altında açtığı pankartlar renkli görüntüler oluşturdu. - ELAZIĞ