Cumhuriyetin 100. Yılı Ataşehir'de Coşkuyla Kutlanacak

Cumhuriyetin 100. yılı, Ataşehir’de on binlerin katıldığı fener alayı yürüyüşü ve Sertab Erener konseri ile kutlanacak.

Cumhuriyetin 100. yılı, Ataşehir'de on binlerin katıldığı fener alayı yürüyüşü ve Sertab Erener konseri ile kutlanacak.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün anıtına çelenk sunma töreni, 28 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.00'te başlayacak.

29 Ekim Pazar günü ise fener alayı korteji, Atatürk Mahallesi Migros önünden saat 19.15'te başlayacak. Ataşehir Bulvarı'nda yapılacak yürüyüş boyunca; bando, ışık, mapping, hologram ve projeksiyon gösterisi yapılacak. Cumhuriyet coşkusunu yaşatan marşlar ve sloganlar eşliğinde yürüyecek vatandaşlara kortej güzergahı boyunca Türk bayrağı dağıtılacak. Ataşehir Bulvarı AKOM / Bahçe Market önünde son bulacak yürüyüşün ardından hep birlikte saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunacak. Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Sertab Erener konseri ile devam edecek. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca Ataşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerinde çeşitli konser, gösteri ve söyleşiler düzenlenecek.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bu bayramda ayrı bir coşku ve heyecan duyuyoruz. Bu anlamda Ataşehirimizde 100 yıllık aydınlığımıza yakışır bir kutlamaya hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizi kuran başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını sonsuz minnet ve saygıyla anıyor, Cumhuriyet Bayramımızın 100. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu büyük coşkuyu Ataşehir'de hep birlikte yaşamak için tüm yurttaşlarımızı Ataşehir Bulvarı'na davet ediyorum."