Cumhuriyetin 100. Yılı Akyazı'da coşku ile kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Akyazı'da çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. İlçe protokolü ve vatandaşların katıldığı tören ile Cumhuriyetin 100. yılı kutlandı.

Akyazı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile ilçede çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. İlçe merkezindeki tören alanında gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Aksoy Ağtürk, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, daire müdürleri, gaziler, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın Atatürk Anıtına çelenkleri sunması ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu. Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinliklerinin 29 Ekim Pazar günü Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksinde yapılacağı açıklanarak tüm vatandaşlar kutlama etkinliklerine davet edildi. - SAKARYA