Cumhuriyetin 100. yılı Aksaray'da coşkuyla kutlandı

Aksaray'da Cumhuriyetin 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'in sabah saat 09.30'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda vatandaşların bayramlarını kutlaması ile başladı. Saygı duruşu ile başlayan kutlamalarda Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Korosu'nun İstiklal Marşı'na tüm meydan eşlik etti. Vali Kumbuzoğlu yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet aziz ve necip milletimizin tarih yolculuğundaki var oluş mücadelesinin taçlanmış hali İstiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun en büyük eseridir. Bugünkü heyecan ve gururumuzun büyüklüğü geçmişte çektiğimiz acıların, verdiğimiz mücadelenin büyüklüğündendir. Bulunduğumuz coğrafya Anadolu'muz insanlığın, kadim medeniyetlerin beşiğidir. Herkesin göz diktiği bu yerde asırlarca kalabilmenin ağır bedelleri vardır. Anadolu'nun ancak bu bedelleri ödemeyi göze alanların yurdudur" dedi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Komando Bölüğü silahları ile gösteri yaptı. Gösteri sonunda "İşte Bu Bayrak" marşı ile bayrak açan jandarma komandolar büyük beğeni topladı. Daha sonra üniversite öğrencileri ve Aksaray Belediyesi Halk Oyunları ekibi hem zeybek oynadı hem de yöresel kıyafetler ile halk oyunları gösterisi sundu. Kutlamaların ardından Bankalar Caddesi ve Eski Sanayi Caddesi üzerinde kortej yürüyüşü yapıldı. Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve bando eşliğinde yürüyüş yaptı.

Programa, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, milletvekilleri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - AKSARAY