Cumhuriyetin 100'üncü yılında Asya ve Avrupa 'Anadolu'da' buluşacak

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı vizyonu ile bilim, kültür, sanat ve spor alanında birçok organizasyonu hayata geçirmeye hazırlanan Anadolu Üniversitesi, Asya ve Avrupa için önemli iki konferansa bir hafta arayla iki kıtanın kesiştiği İstanbul'da ev sahipliği yapacak.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı vizyonu ile bilim, kültür, sanat ve spor alanında birçok organizasyonu hayata geçirmeye hazırlanan Anadolu Üniversitesi, Asya ve Avrupa için önemli iki konferansa bir hafta arayla iki kıtanın kesiştiği İstanbul'da ev sahipliği yapacak.

Açık ve uzaktan öğrenme alanında dünyanın en önde gelen kurumlardan biri olan Anadolu Üniversitesi, Asya'nın en büyük açık ve uzaktan öğrenme konferansına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Anadolu Üniversitesi'nin tam üyesi olduğu ve kısa adı AAOU olan Asya Açık Üniversiteler Birliği'nin 36'ıncı yıllık Konferansı (36th Asian Association of Open Universities Annual Conference-AAOU 2023), Anadolu Üniversitesi tarafından 28-30 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. 2-4 Kasım 2022 tarihlerinde Kore'de gerçekleştiren AAOU 2022 yılı toplantısında, gelecek toplantının Türkiye'de Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacağı ilan edilmişti. Dünyanın en büyük açık üniversitelerinin katılacağı toplantıda alınan karar üye üniversiteler tarafından büyük bir heyecan ve memnuniyetle karşılanmıştı. Öte yandan Anadolu Üniversitesi 2022 yılında AAOU'ya tam üye olan ilk Türk üniversitesi olmuştu.

Üç gün sürecek konferansta açık ve uzaktan öğrenme alanında dünya çapında tanınan isimler olan Güney Kore'den Prof. Insung Jung, Pakistan'dan Prof. Zia Ul-Qayyum, Uluslararası Açık ve Uzaktan Eğitim Derneği (ICDE) Genel Sekreteri Dr. Torunn Gjelsvik, EDEN Avrupa Dijital Öğrenme Ağı Başkanı Prof. Josep M. Duart, Kahire Amerikan Üniversitesi'nden Prof. Maha Bali ve ODTÜ'den Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev davetli konuşmacı olarak katılacak. Konferans için Asya kıtasında yer alan açık ve uzaktan öğrenme kurumları başta olmak üzere tüm dünyadan birçok alan uzmanının da katılımcı olarak konferansa gelmesi ve 200'den fazla akademisyenin katılması bekleniyor.

Avrupa Açıköğretim Üniversiteleri Konferansı'nın ev sahibi Anadolu Üniversitesi olacak

Anadolu Üniversitesi, Asya Açık Üniversiteler Birliği'nin bir araya geleceği konferansın ardından 4-6 Ekim 2023 tarihlerinde bu kez Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği (EADTU) tarafından düzenlenen konferansa ev sahipliği yapacak. Yükseköğretimde Yenilikçilik Konferansı (I-HE2023), alanda uzman akademisyenleri, uygulamacıları ve yöneticileri İstanbul'da bir araya getirecek. I-HE2023 Konferansına davetli konuşmacı olarak Perttu Pölönen, Theo Bastiaens, Ada Pellert, Fuat Erdal, Mark Brown, ngels Fit Bertran, Melissa Bond, John Butcher, Florian Rampelt, Magalie Soenen, Mike Bernd, Aras Bozkurt ve Mychelle Pride katılacak.

"Anadolu Üniversitesi büyük bir coşkuyla Cumhuriyetin 100'üncü yıl organizasyonlarını hayata geçirmeye başlıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyen Türkiye'nin vizyonu ile Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde çok sayıda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif projeye ev sahipliği yapacağını ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, bu etkinliklerin ilklerinden olan iki konferansın Asya ve Avrupa'nın buluşma noktası İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirtti. Organizasyonların Asya ve Avrupa kıtalarının açık ve uzaktan eğitim alanındaki en büyük üniversitelerinin katılımıyla gerçekleşeceğini sözlerine ekleyen Rektör Erdal, organizasyonlarda dünya çapında tanınınmış akademisyenlerin de davetli konuşmacı olarak yer alacağını ifade etti. Rektör Erdal, "Anadolu Üniversitesi olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini ülkü edinerek üniversitemizi uluslararasılaşma noktasında daha ileriye taşıyacağız. Bu çerçevede bilimsel organizasyonlarla iş birliklerimizi geliştirecek ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda ülkemiz yükseköğretimine katkı sağlayacak yeni projeler ortaya koyacağız" dedi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Asya ve Avrupa 'Anadolu'da' buluşacak

Asya ve Avrupa üniversitelerinin toplantılarına Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacak olması her iki kıtanın önde gelen üniversitelerinin Türkiye'de buluşması olarak değerlendiriliyor. Böylece Anadolu Üniversitesi, Asya ve Avrupa kıtalarının önde gelen üniversitelerini Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'de buluşturacak. - ESKİŞEHİR