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Cumhuriyetin 100'ncü yılında, 100 yaşında olan vatandaşlar ziyaret edildi

Cumhuriyetin 100'ncü yılında, 100 yaşında olan vatandaşlar ziyaret edildi Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaymakam Emre Öztürk ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yaşında olanlar vatandaşları ziyaret etti.