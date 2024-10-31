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Cumhuriyetimizin 101. Yılı İçin Şiir ve Resim Yarışması Düzenlendi

Cumhuriyetimizin 101. Yılı İçin Şiir ve Resim Yarışması Düzenlendi
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, devlet korumasındaki çocuklar arasında 'Cumhuriyetimizin 101. yılında en büyük eser' temalı şiir ve resim yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren çocuklara hediyeler verilirken, eserleri de sergilendi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasındaki çocuklar arasında 'Cumhuriyetimizin 101. yılında en büyük eser" temalı şiir ve resim yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verilirken eserleri de sergilendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. Yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde Erzurum Aile sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Devlet tarafından bakıma ve korunmaya muhtaç çocuklar arasında şiir ve resim yarışması düzenlendi. Toplam 80 öğrencinin 130 eser ile katıldığı yarışmada jüri tarafından yapılan ilk değerlendirme sonucu 81 eser değerlendirildi. Bu eserler arasında şiir ve resim dalında ilk üçe giren öğrenciler belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen törende dereceye giren çocuklara İl Müdürü Hasan Aykut tarafından çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca dereceye giren eserler ile sergilenmeye layık görülen birçok sergilendiği programda dereceye giren şiirler ise yazarları tarafından seslendirildi.

Buradaki törende bir konuşma yapan Aykut, "Cumhuriyetimizin yüz birinci yılında en büyük eser temalı yarışma programında korunma ve bakım altındaki çocuklarımız seksenin üzerindeki resim ve şiir eserleriyle yarışarak bugünü taçlandırdılar. Ben çocuklarımızı verdikleri emekten dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.

Ayrıca geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bu yaptıkları çalışmalarla milli birlik ve şuur bilincini de geliştirdikleri için tekrar onları tebrik ediyorum. Bundan sonraki yapılacak çalışmalarının da devamını diliyorum" dedi.

Tören daha sonra serginin gezilmesi ve çocukların hep bir ağızdan "Cumhuriyet'imizin 101. yılı kutlu olsun" sloganı ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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