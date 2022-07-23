Cumhuriyet Meydanı Cumhurbaşkanını bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşla buluşacağı Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam değeri 54 Milyar TL olan yatırımın açılışına ve Yüksek Hızlı Tren Projesinin temel atma törenine katılmak üzere bugün Kayseri'ye geliyor. Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak olan Erdoğan'ın mitingi öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Türk bayrakları ile donatılan meydanda, yüksek güvenlik önlemi de alındı. Ayrıca, meydana 'kale sağlam Reis' pankartları da asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17: 00'da vatandaşlarla buluşacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel