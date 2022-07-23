Cumhuriyet Meydanı Cumhurbaşkanını bekliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhuriyet Meydanı Cumhurbaşkanını bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Cumhuriyet Meydanı Cumhurbaşkanını bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşla buluşacağı Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşla buluşacağı Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam değeri 54 Milyar TL olan yatırımın açılışına ve Yüksek Hızlı Tren Projesinin temel atma törenine katılmak üzere bugün Kayseri'ye geliyor. Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak olan Erdoğan'ın mitingi öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Türk bayrakları ile donatılan meydanda, yüksek güvenlik önlemi de alındı. Ayrıca, meydana 'kale sağlam Reis' pankartları da asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17: 00'da vatandaşlarla buluşacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı Kayseri Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title