Haberler

Cumhuriyet Kupası Liseler Arası Voleybol Yarışmaları Bilecik'te Yapıldı

Cumhuriyet Kupası Liseler Arası Voleybol Yarışmaları Bilecik'te Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Liseler Arası Voleybol Yarışmaları, büyük bir katılım ve heyecanla gerçekleşti. Genç sporcular, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sahada sergiledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Liseler Arası Voleybol Yarışmaları büyük heyecana sahne oldu.

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, Pazaryeri Kapalı Spor Salonu'nda kızlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakalarda genç sporcular, Cumhuriyet coşkusunu sahada mücadeleyle birleştirdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, turnuva sonunda yaptığı açıklamada, "Genç sporcularımızın mücadele dolu karşılaşmalarına emek veren tüm takımlarımıza, öğretmenlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Kupası Voleybol Yarışmaları, dereceye giren takımlara verilen ödüllerle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.