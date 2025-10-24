Cumhuriyet Kupası Liseler Arası Voleybol Yarışmaları Bilecik'te Yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Liseler Arası Voleybol Yarışmaları büyük heyecana sahne oldu.

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, Pazaryeri Kapalı Spor Salonu'nda kızlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakalarda genç sporcular, Cumhuriyet coşkusunu sahada mücadeleyle birleştirdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, turnuva sonunda yaptığı açıklamada, "Genç sporcularımızın mücadele dolu karşılaşmalarına emek veren tüm takımlarımıza, öğretmenlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Kupası Voleybol Yarışmaları, dereceye giren takımlara verilen ödüllerle sona erdi. - BİLECİK