Cumhuriyet Kupası Atletizm Kros Yarışması Coşkuyla Gerçekleşti

Cumhuriyet Kupası Atletizm Kros Yarışması Coşkuyla Gerçekleşti
Güncelleme:
Pazaryeri'nde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Atletizm Kros Yarışması, genç sporcuların katılımıyla büyük bir heyecanla yapıldı. 2 bin 100 metrelik parkurda gerçekleştirilen yarış, sporcuların dayanıklılık ve Cumhuriyet coşkusunu sergilediği anlara sahne oldu.

Cumhuriyetin 102'inci yılı kutlamaları kapsamında, Pazaryeri'nde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Atletizm Kros Yarışması büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Karadiken mevkiinde başlayan ve 2 bin 100 metrelik zorlu parkurda yapılan yarışta, genç sporcuları doğayla iç içe muhteşem bir atmosferde kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen yarış boyunca sporcular, hem dayanıklılıklarını hem de Cumhuriyet coşkusunu en güçlü şekilde ortaya koydular. Dereceye giren kadın ve erkek sporcuların ödülleri takdim edilirken, bu anlamlı yarışma, hem gençler arasında spor sevgisini artırdı hem de Cumhuriyet ruhunu bir kez daha yaşattı. - BİLECİK

