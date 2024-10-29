Cumhuriyet Koşusu'nda Dereceye Giren Sporcular Kaymakamla Bir Araya Geldi

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren sporcuları Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman makamında ağırladı.

Cumhuriyetin 101'inci yılına özel kutlamalar devam ederken bu yıl Söğütte ikincisi düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren sporcuları Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman makamında ağırladı. Kahraman, " 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu'nda 'Yıldız Kızlar' kategorisinde, 1'incisi Ecem Uygun, 2'ncisi Elçin Yurtkapan, 3'ncüsü Elif Nur Selçok ve Elif Feneri kutlarım. Ayrıca 'Yıldız Erkekler' 1'incisi Rüzgar Ege Özkan ve 'Büyük Erkekler' kategorisinde 1'inci Medeni Demir'i de kutlarım. Dereceye giren sporculara pazaryerine özgü hediyelik eşya takdim ettik. Bundan sonraki yarışmalarda başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK