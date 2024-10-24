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Cumhuriyet konulu kompozisyon yarışması ödülleri verildi

Cumhuriyet konulu kompozisyon yarışması ödülleri verildi
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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet 101 Yaşında" adlı program gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet 101 Yaşında" adlı program gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dahilinde düzenlenen programın moderatörlüğünü üstlenen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, "Cumhuriyetin Ruhu" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 101 yıl önce kurduğu Cumhuriyetin, ilelebet payidar kalmasını temenni eden İlhan Genç, Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadeleye destek olan şehit ve gazilerimizi de rahmetle andı. Cumhuriyetin en önemli ilkesini, hakimiyetin kayıtsız şartsız millette olması ve tüm vatandaşların kanun önünde eşit olması şeklinde açıklayan Genç, Cumhuriyetin ruhunu yaşatmanın önemini vurguladı.

"Cumhuriyet Tük inkılabının en önemli sonucu"

Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Sibel Küçükkülahlı "Ekim 1923'te Neler Yaşandı?" başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Cumhuriyet ve demokrasinin birbirini tamamlayan kavramlar olduğunu belirten Küçükkülahlı, Cumhuriyet kavramının tarihi sürecinden bahsederek, Lozan Barış Antlaşması, saltanat ve hilafetin kaldırılması gibi önemli olaylar ışığında Cumhuriyet'in ilanına giden yolu özetledi. Cumhuriyeti Türk inkılabının en önemli sonucu olarak nitelendiren Küçükkülahlı, bu emanete sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

"Dil toplumun bireye bağışladığı en büyük miras ve donanım"

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybüke Betül Doğan ise, "Cumhuriyet Döneminde Dil Politikaları" konulu konuşmasında, Türk dilinin tarihi önemine değindi. Milletin kültürel değerlerinin en başında gelen dilin, toplumun bireye bağışladığı en büyük miras ve donanım olduğunu dile getiren Doç. Dr. Aybüke Betül Doğan, Cumhuriyetin ilanından sonra dil ve kültür alanındaki modernleşme çalışmalarından bahsetti. Türkiyat Enstitüsü, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun kuruluş süreçleri hakkında bilgiler aktaran Doç. Dr. Doğan, Harf İnkılabının milli bilinci yükseltmek amacıyla gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

"Yerde tohum, gökte yıldız, kalpte Cumhuriyet"

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet" konulu kompozisyon yarışmasının ödül törenine geçildi. Yarışmada birincilik ödülünü Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Feyzanur Biçici kazanırken, Eğitim Fakültesi öğrencileri İrem Baran ikinci, Hatice Hamzaçebi ise üçüncü olma başarısı gösterdi. Program, Feyzanur Biçici'nin birincilik ödülü kazanan "Yerde Tohum, Gökte Yıldız, Kalpte Cumhuriyet" başlıklı kompozisyonunu okumasıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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