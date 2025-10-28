Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılı, Soma'da Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Soma'da Cumhuriyet'in 102. yılı, binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle kutlandı. 5 bini aşkın öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla cumhuriyetin değerlerini kutladı.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Cumhuriyet'in 102. yılı, Soma'da binlerce öğrencinin katılımıyla kutlandı. Cengiz Topel Meydanı'ndan Atatürk Caddesi'ne uzanan kortejde, liselerden ve ortaokullardan 5 bini aşkın öğrenci, "Cumhuriyetimizin ışığında yürüyoruz" mesajı verdi.

Soma'da, Cengiz Topel Meydanı'ndan başlayıp Atatürk Caddesi ve Beş Yol güzergahında devam eden kortej yürüyüşüyle Cumhuriyet'in 102. yılı büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

İlçe genelindeki çeşitli lise ve ortaokullardan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen kutlamalarda, 5 binin üzerinde öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın onurunu yaşadı.

Kutlamalara Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi, Soma Borsa Fen Lisesi, Çelebi Mehmet İmam Hatip Lisesi, Soma Anadolu Lisesi, Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi ve Linyit Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Onlara 13 Eylül Gama Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencileri ve halk grupları eşlik etti.

Kutlamalar kapsamında Atatürk Caddesi boyunca yapılan toplu zeybek gösterisi de büyük beğenisi topladı.

Kaynak: ANKA / Yerel
