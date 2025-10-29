Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılı Seydikemer'de Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Tören, Kaymakamlıktaki tebrik kabulüyle başlayıp, kortej yürüyüşüyle devam etti. Öğrencilerin taşıdığı uzun Türk Bayrağı ve bando takımı eşliğindeki etkinlikler, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

Tören, Kaymakamlık makamında Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, ve Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu'nun tebrikleri kabulüyle başladı. Kutlamalar kapsamında Hükümet Konağı önünden başlayan kortej yürüyüşünde, Cumhuriyet'in 102'nci yılına özel hazırlanan metrelerce uzunluktaki Türk Bayrağı öğrenciler tarafından omuzlarda taşındı. Protokol üyeleri de, ellerinde Türk bayraklarıyla bando takımı eşliğinde yürüyerek vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Kortej, Seydikemer Kapalı Spor Salonu'nda sona erdi. Burada düzenlenen törende Cumhuriyet'in 102'nci yılına özel resim sergisi gezildi, ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile program devam etti.

"Cumhuriyet, Milletimizin Onur ve Kararlılığının Sembolüdür"

Törende günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan Kaymakam Mustafa Dilekli, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda Türk milletinin azmi, bağımsızlık iradesi ve yeniden doğuşunun sembolü olduğunu vurguladı. Kaymakam Dilekli, "Bugün, tarihin derinliklerinde yankılanan zaferimizin, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyet'imizin 102'nci yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 1923 yılında 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' anlayışıyla ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin tabiatına ve geleneklerine en uygun yönetim biçimidir. Cumhuriyet sayesinde Türk insanı, devletin gerçek sahibi olduğunu bilmekte; birlik, beraberlik ve özgürlükten asla taviz vermemektedir" dedi.

Kaymakam Dilekli Cumhuriyet'in 102 yıldır karşısına çıkan tüm zorluklara rağmen muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefiyle ilerlediğini belirterek, "Bu yolda en büyük gücümüz; fikri hür, vicdanı hür, adil ve maneviyatı güçlü nesiller yetiştirmektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları sunuldu. Cumhuriyet Kupası Yol Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi.

Program, tören geçişiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
