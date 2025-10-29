Cumhuriyet'in 102. yılı, Nazilli'de düzenlenen törenlerle coşkulu bir şekilde kutlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı, düzenlenen törenlerle coşkulu bir şekilde kutlandı. Gün boyu süren etkinliklerde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Cumhuriyet'in 102. yılı tüm yurtta olduğu gibi Nazilli'de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Nazilli Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen kutlama programı, sabah saatlerinde Kaymakamlık makamında yapılan tebrikat töreniyle başladı. Ardından Pınarbaşı Aydın Toscalı Futbol Sahası'nda resmi tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kaymakam Kan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam etti.

29 Ekim'in Türk milletinin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Kaymakam Kan, "29 Ekim, Türk Milleti'nin esareti reddedip bağımsızlığa yürüdüğü gündür. Savaşın, yokluğun ve yoksulluğun içinde bir millet ayağa kalktı. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi sonrası dağılan Osmanlı ordusunun ardından Türk Milleti, hiçbir zaman boyun eğmedi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeleyi başlattı. Kadın-erkek, genç-yaşlı demeden verilen bu mücadele 1922'de zaferle taçlandı. Ancak Atatürk, gerçek bağımsızlığın ancak Cumhuriyet'le mümkün olacağını biliyordu ve 29 Ekim 1923'te 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek Cumhuriyet'i ilan etti" dedi.

Kaymakam Kan konuşmasının sonunda, "Cumhuriyet kadının eşitliği, çocuğun eğitim hakkı, gençliğin umudu, milletin yarınıdır. Bugün bizlere düşen, bu mirası koruyup yüceltmektir. Gençler, Cumhuriyet sizlere emanet edilmiştir; onu yaşatmak en büyük görevinizdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşasın Türk Milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.

Törende 29 Ekim dolayısıyla düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Öğrencilerin hazırladığı şiirler, halk oyunları ve dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Törende temsili olarak Atatürk atla alana gelerek ilk dansını yaptığı vaka gösterisi sunuldu. Karma bando gösterisinin ardından okulların kortej geçişi ile tören sona erdi. Kutlamalar, Pınarbaşı Futbol Sahası'ndan İstasyon Meydanı'na kadar gerçekleştirilen Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam etti. - AYDIN