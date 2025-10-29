Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlandı

Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlandı
Güncelleme:
KURSDER Erzurum İl Başkanı Ayşe Kavaz, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Kavaz, Cumhuriyet'in değerlerini korumanın ortak sorumluluk olduğunu vurgulayarak, Türk Milletinin azim ve kararlılığını dile getirdi.

Türkiye'de faaliyet gösteren Özel Eğitim Kursları ve Muhtelif Kurslar Geliştirme Derneği (KURSDER) Erzurum İl Başkanı ve Çözüm Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Ayşe Kavaz, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kavaz, mesajında Türk Milletinin 102 yıl önce kararını verdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: "102 yıl önce bugün yüce Türk Milleti bir karar verdi ve Cumhuriyet'in ilanı ile tarihe ismini altın harflerle yazdırdı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu büyük miras, gelecek nesillere emanet edilmiştir. Cumhuriyet; özgürlük, adalet, demokrasi ve insan hakları gibi değerleriyle ülkemizin teminatıdır. Bu değerleri koruyarak Cumhuriyetimizi daha da ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kavaz, mesajının devamında Cumhuriyet'in Türk Milletinin küllerinden doğuşunun en büyük nişanesi olduğuna vurgu yaparak,"Atalarımızın canlarını vererek, kanlarını dökerek bize vatan yaptığı bu topraklar; dünyanın bin yıldır üzerinde senaryolar yazdığı, büyük bir değerdir. Türk Milleti, cesaretin, azmin ve kararlılığın timsalidir. Bizler de bu değere halel getirmemek için canla başla çalışıyor, Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak için mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
