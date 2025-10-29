Cumhuriyet'in 102. Yılı, Fethiye'de Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı kutlamaları kapsamında Fethiye Körfezi'nde deniz alayı ve karada araç konvoyu düzenlendi. Bayraklarla süslenen tekneler, traktörler, otomobiller ve motosikletler, marşlar eşliğinde korteje katıldı.

Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı kutlamaları kapsamında Fethiye'de düzenlenen deniz alayı ve Cumhuriyet araç konvoyu, vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Geleneksel hale gelen deniz alayı, Fethiye Körfezi'nde renkli görüntüler oluşturdu. Bayraklarla süslenen tekneler kortej halinde denize açılırken, teknelerdeki vatandaşlar marşlar eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Türk bayraklarıyla donatılan tekneler, körfez boyunca tur atarak kıyıdaki vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Cumhuriyet'in 102. yılına özel düzenlenen araç konvoyu ise Çiftlik Mahallesi'nden start aldı. Fethiye'de vatandaşlar otomobil, motosiklet traktör ve bisikletlilerle süsledikleri araçlarla korteje katılarak renkli bir görüntü oluşturdu. Motosikletli trafik ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen konvoy, Çalış Plajı ve Sahil Yolu güzergahını takip ederek şehir merkezine ulaştı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla korteje eşlik ederek Cumhuriyet coşkusunu paylaştı. - MUĞLA