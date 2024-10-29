Üye Girişi
Haberler

Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlamalarında Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlamalarında Kortej Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla TBMM önünden Birinci Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe askerler, öğrenciler ve çeşitli ekipler katılarak Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

Ankara'da Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü kutlamalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Birinci Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda TBMM önünden Ulus'taki ilk Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. TBMM'nin Atatürk Bulvarı kapısından başlayan yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Askerler büyük boy Atatürk posteri taşırken, yabancı okullardan gelen öğrenciler de ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşte yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıklarından oluşan timler, AFAD ekipleri, AKUT, UMKE, Orman Genel Müdürlüğü personeli, milli takım sporcuları, izciler, seğmenler, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan kortej, Karma Bando marşları eşliğinde ilerleyerek, vatandaşların alkışları arasında geçişini tamamladı.

Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü ilk Meclis önünde son buldu. Öte yandan Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, kortejdekilere sevgi gösterisinde bulundu.

"Kutlu olsun Cumhuriyet"

Kızılay Meydanı'nda 29 Ekim Kortejini izlemeye gelen vatandaşlardan Azra Andaç, "Kutlamaları izlemeye geldik buradan Anıtkabir'e geçeceğiz zaten. Umuyoruz ki bizim daha küçüklerimiz daha büyük bir coşkuyla kutlar. Mutluyuz umarım Cumhuriyetimiz ebedi olur. Birçok temsilen ekip ilerledi zaten bizim en çok duygulandığımız muharip gazilerin geçişinin görmekti. Gerçekten çok duygusaldı onlarla göz göze gelmek. Kutlu olsun Cumhuriyet" açıklamasında bulundu.

"Devamının 100 yıllarca sürmesini isterim"

Kortejin çok heyecan verici olduğunu kaydeden Berat Sadıç, "Askerlerimizi gördük, ekiplerimizi gördük, genç kanatlarımızı gördük çok gurur verici bir andı. Kortejde ekiplerimizi gördük her türlü ekiplerimizden parça parça bölükler görünce kendimizi güvende hissettiğimizi tekrardan anladım. Cumhuriyetimizin 101'inci yılındayız çok gurur verici bir an. Devamının 100 yıllarca sürmesini isterim" şeklinde konuştu.

"Bu duygu anlatılacak gibi değil"

Niyazi Cemredağ ise, Kapadokya tatillerini yarıda bırakıp Ankara'ya geldiklerini dile getirerek, "Aslında Kapadokya'ya geldik. Oradan günü birlik buraya geldik, yani bu duygu anlatılacak gibi değil, 'yaşamak lazım' derler ya işte yaşadık gördük. Ben aslen Kıbrıslıyım. Harbiye'de duygulandım, denizcileri görünce duygulandım, askeri görünce duygulandım zaten çevik kuvvet hastasıyım onları önümüzde durunca duygulandım. Dediğim gibi Allah'a şükür gelmişim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Etkinlikler Politika ankara Yerel Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Hepsini devreye alacağız

 Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı

Şimşek, herkesin merak ettiği konuda açık konuştu: En kötüsü geride kaldı

 Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan nokta atışı saldırı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'mobbing' skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mobbing skandalı! Baskılara dayanamayıp intihara kalkıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 EKİM resmi tatil mi? 30 Ekim kamu kurumları tatil mi? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? 2024 MEB 1. Ara tatil ne zaman başlıyor? INSTAGRAM DM'E NE OLDU? Instagram DM ne zaman düzelecek? Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu? Instagram DM çöktü mü? 29 EKİM Instagram mesajları neden gitmiyor? Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında, nereli? Esra Erol'da 13 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu? 29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER İstanbul Havalimanı'nda kadın polis neden intihar etti? Olay ne zaman oldu? 30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim Çarşamba okul var mı? Avukat Hülya Kuran programdan ayrıldı mı? Esra Erol, Avukat Hülya nerede?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.