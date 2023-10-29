Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına komandolar damga vurdu

Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı stadyumda düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanırken, komandoların gösterileri vatandaşları mest etti.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Yavuz ve Belediye Başkanı Rafet Vergili, stadı tıklım tıklım dolduran vatandaşların bayramını kutladı.

Törende konuşan Vali Yavuz, "Biz Türkler, ayak bastığımız her coğrafyayı ihya etmiş, her dilden ve dinden insani tek bayrak altında toplamış bir milletiz. Kanımız ve alın terimizle suladığımız toprağı, vatan yapan, tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altında yaşamayan bir milletiz. Böylesine kadim bir millete yakışan, onun tabiat ve şiarında en uygun idare şeklinin adı şüphesiz Cumhuriyettir. Yüce devletimizin bu onur gününde, böylesine bir milletin ferdi olarak hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

"Teminatı birlik ve beraberliğimiz olan 100 yaşındaki Cumhuriyetimizin dünya durdukça var olacağına olan inancım tamdır" diyen Yavuz, "Cumhuriyetimizin ilk asrında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kurulmasına öncülük eden ecdadımızı tazimle yad ediyorum. Vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en güçlü ülkeleri arasında söz sahibi olan bir Türkiye var"

Yavuz, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen asırlık Cumhuriyet çınarı ile birlikte hızla büyümekteyiz. Özellikle son yıllarda, kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirerek, dünyanın en güçlü ülkeleri arasında söz sahibi olan bir Türkiye var. Tam da bu noktada devletimizin güçlü duruş ve ilerleyişi, yaşadığımız kritik coğrafyanın siyasi ve stratejik değeri, mazide olduğu gibi bugün de karşımıza, iç ve dış düşmanları çıkarmaktadır. Özellikle, 15 Temmuz 2016 tarihinde, içerideki ve dışarıdaki düşmanlar tarafından planlanan hain darbe girişimi, sokaklara dökülerek, tanklara, uçaklara ve silahlara meydan okuyan milletimiz tarafından bertaraf edilmiştir. O kanlı gecede, 2 bin 196 vatandaşımız gazilik mertebesine ulaşırken, 251 vatandaşımız ise şehadet şerbetini içmeyi, yaşamaya tercih etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyetinin kudret ve bağımsızlığını koruma iradesi bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Devletimizin tek güç olduğu, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, 15 Temmuz'da tarihe yinelenerek not düşülmüştür."

Konuşmaların ardından tören geçidi ile devam eden kutlamalar çerçevesinde folklor ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli komandoların gösterileri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Atlı birliklerin de renk kattığı gösterilerin sona ermesiyle komandolar alkışlar eşliğinde alandan ayrıldı.

Kutlamalar, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon, dereceye girenlere ödüllerinin Vali Yavuz tarafından verilmesiyle son buldu. - KARABÜK