Cumhuriyet'in 100. yılı Kahta'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Kahta Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen törene Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin tarafından öğrencilerin ve halkın bayramı kutlandı.

Günün anlam ve önemini belirten açılış konuşması Şehit Medet Mat Ortaokulu Müdürü Sırrı Deniz tarafından yapıldı.

Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladıklarını ifade eden Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, "Türk milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı olurunu tatmış; devletimiz, gelişen ve kalkınan bir 'Dünya Devleti Olmanın' kıvancına erişmiştir. Millet olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun içindir ki; milletimizin ilanının yıl dönümleri olan Cumhuriyet Bayramlarını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya tarihi her döneminde politik, stratejik ve ekonomik cazibe merkezi olmuştur. Bu nedenle zorlu bir coğrafya olarak bilinmektedir. Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin, güçlü ve mutlu olabilmenin temel koşulu birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır. Aziz milletimiz gücünü ve bekasını sağlayan enerjisini, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden almaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Korosu'nun hazırlamış olduğu marşlar okundu. Şehit Medet Mat Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu kutlama programı sunuldu. 100. yıla özel yarışmalarda başarı gösteren öğretmen ve öğrencilere ödülleri Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin tarafından verildi.

Kutlama programı tören yürüyüşü ile sona erdi. - ADIYAMAN