Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına Mini Voleybol Şenliği Düzenlenecek

Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Menteşe Belediyesi ve Muğla Atılım Spor Kulübü işbirliğinde Mini Voleybol Şenliği düzenlenecek.

Muğla Meslek Yüksekokulu Spor Salonunda 22 Ocak Pazartesi günü Saat 10.00 – 18.00 saatleri arasında düzenlenecek olan ve 2013-2014 doğumlu sporcuların ter dökeceği voleybol şenliğine Menteşe ve ilçelerden toplam 12 takım katılacak.

Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, " Cumhuriyetimizin 100. Yılını her kesime hitap eden çeşitli organizasyonlar ile kutlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Menteşe ve diğer ilçelerden takımların katılacağı minik sporcularımızın Cumhuriyet coşkusuyla sahada ter dökeceği bir voleybol şenliği düzenledik. Şenliğe katılacak tüm takımlara başarılar diliyor, halkımızı şenliğimize davet ediyorum." dedi.