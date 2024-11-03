Üye Girişi
Haberler

Cumhuriyet İlkokulu'nda Veliler Tanışma Etkinliğinde Bir Araya Geldi

Cumhuriyet İlkokulu'nda Veliler Tanışma Etkinliğinde Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen tanışma etkinliğine yaklaşık 100 veli katıldı. Okul Aile Birliği tarafından organize edilen etkinlikte elde edilen gelir, okulun ihtiyaçlarının karşılanması için bağışlanacak.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nun velileri tanışma etkinliğinde bir araya geldi. Okul Aile Birliği'nin koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte elde edilen tüm gelir ise ihtiyaçların karşılanması için okula bağışlanacak.

Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği, hem velilerin birbirlerini daha yakından tanıması hem de okula destek sağlamak amacıyla tanışma etkinliği düzenledi. Yaklaşık 100 velinin katıldığı eğlenceli etkinliğin biletlerinden elde edilen tüm gelir ise ihtiyaçların karşılanması için okula bağışlanacak. Anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirten veliler ise Okul Aile Birliği'ne teşekkür etti. Yemeklerin yenmesinin ardından başlayan eğlencede ise veliler gönüllerince eğlendi.

Okula destek olmak hedefiyle projelerinin devam edeceğini ifade eden Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Osman Cemil Balaban; "Okul Aile Birliği olarak toplamda 5 kişiyiz ve arkadaşlarımızla beraber okulumuza destek amaçlı böyle bir şey yapmak istedik. Projelerimiz devam edecek. Yine okulumuz için farklı projeler yapmayı düşünüyoruz. Bütün velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı

İstanbul'un 4 ilçesinde belediye işçileri süresiz iş bırakıyor

 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş

6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş

 FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı

Telefonundaki uygulamayı fark eden polis kıskıvrak yakaladı
Dünyaca ünlü fast-food devi Wendy's 140 şubesini kapatıyor

Ünlü fast-food zinciri 140 şubesini kapatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.