Cumhuriyet İçin Pedal Çevirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Cumhuriyet için pedal çevirdiler.

Cumhuriyet'in 101. yılında bisiklet binme etkinliği yapıldı. Cumhuriyetin 101. Yılında bir araya gelen bisiklet severler Türk bayrakları, balonlar, kırmızı beyaz kurdelelerle süslenen bisikletlerle Atatürk Kordonu Karabatak mevkiinden Delta mevkiine kadar pedal çevirdi. Marşlar söylenerek çevrilen pedallarla cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadılar. Cumhuriyet Bayramı bisiklet sürme etkinliğine anaokulundan liseye her kademeden öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Cumhuriyet için bir araya gelen tüm katılımcılara teşekkür edildi. - MUĞLA