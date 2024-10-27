Cumhuriyet Haftası'nda Öğrencilere 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' Filmi İzletilecek
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki okullarda Cumhuriyet Haftası kapsamında, 28 Ekim günü 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' filmi izletilecek. Bu film, cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan tiyatro oyununun görüntülerinden oluşturuldu.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki okullarda tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhuriyet Haftasının ilk dersi, "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmiyle başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği genelge doğrultusunda, Cumhuriyet Haftası kapsamında 28 Ekim günü, okullarda tüm kademelerdeki öğrencilere ilk derste cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli film izletilecek. - MUĞLA