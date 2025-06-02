Cumhuriyet Döneminin Tarihi Okulu Yangında Küle Döndü

Cumhuriyet Döneminin Tarihi Okulu Yangında Küle Döndü
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Denizli'de, Cumhuriyet döneminin ilk eğitim kurumlarından biri olan Ortaköy İlkokulu, çıkan yangın sonucu tamamen kül oldu. Mahalle sakinleri, okulun uzun süredir bakımsız olduğuna ve yetkililere defalarca bildirdiklerine dikkat çekerek, bu durumu üzüntüyle karşıladıklarını ifade ettiler.

Cumhuriyetin ilk eğitim yuvalarından birisinin kül olması üzüntüye neden oldu

Mahalle sakinlerinin defalarca yetkililere bildirildiği, ancak önlem alınmayan tarihi ilkokul enkaza döndü

DENİZLİ - Denizli'de Cumhuriyet döneminin ilk eğitim kurumlarından biri olan ve bir zamanlar yatılı okul olarak çocuk sesleriyle şenlenen tarihi Ortaköy İlkokulu, önceki gün çıkan yangın sonucu kül oldu. Yangından 1 yıl öncesine ait ortaya çıkan görüntüler, ihmaller zincirini bir daha gözler önüne serdi.

Yangın, Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve taşımalı eğitime geçilmesiyle terk edilen tarihi Ortaköy İlkokulu, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıkması sonucu kül oldu. Ahşap yapısı nedeniyle alevlere teslim olan okul binası, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yangın sonucu okuldan geriye yalnızca enkaz kaldı. Ekiplerin kontrollerinin ardından yangının ardından ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi. Geçmişte Çal'da yanan Gazi İlkokulu ile aynı dönemde yapılan bu tarihi yapı, uzun süredir atıl vaziyetteydi. Yıllarca bölge halkına eğitim yuvası olmuş Gazi İlkokulun kül olması, Ortaköy'de büyük üzüntüye neden oldu.

Yangından yaklaşık bir yıl önce ortaya çıkan ve sosyal medyada gündem olan okulun eski görüntülerini yeniden hatırlattı. Bir zamanlar yatılı olarak hizmet veren ve çocukların hatıralarını taşıyan okulun bakımsızlığı ve ilgisizlik nedeniyle bu hale gelmesi mahalle halkının tepkisini çekti. "Tarih göz göre göre yok oldu" diyen mahalle sakinleri, "Defalarca yetkililere bildirildi ama kimse sahip çıkmadı. Oysa bu okul geçmişin mirasıydı" ifadelerini kullandı.

1991-1992 yılında ilköğretim okullarının birleştirilmesi ve taşımalı eğitime geçirilmesiyle uzun yıllardır bakımsız bırakılan Ortaköy İlkokulu, taşımalı eğitime geçilmesiyle sahipsizliğe terk edilmişti.

(Bİ-MB-ÖK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - Yerel
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